KOZP gaat demonstreren tijdens sintintocht Enkhuizen: "Ze hebben het recht"

ENKHUIZEN - In de kleine stad aan het IJsselmeer verliep de Sinterklaasintocht, ondanks alle discussies over Zwarte Piet, tot nu toe altijd op een gemoedelijke en gezellige manier. Aan het beeld van de man naast de Sint werd niet of nauwelijks getornd. Maar komt daar dit jaar misschien verandering in?

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft vandaag bekendgemaakt dat ze in meerdere plaatsen wil demonstreren, waaronder Enkhuizen. "We komen naar gemeenten waar Zwarte Piet nog steeds hetzelfde is en waar er maar niets verandert. Dat stoort ons", vertelt Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet.

In gesprek

De gemeente Enkhuizen laat in een reactie weten dat het ieder zijn recht is om te demonstreren en de aanvraag van de actiegroep af te wachten. Daarna zijn ze bereid om met KOZP in gesprek te gaan. De organisatie van de intocht in Enkhuizen zegt nu nog niet te willen ingaan op de actie van Kick Out Zwarte Piet.

Hoorn

In 2019 wilde de actiegroep nog demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas in Hoorn. Die demonstratie werd een dag voor de intocht geschrapt, omdat Winkeliersvereniging Ondernemers Stad Hoorn (OSH) toezegde dat er vanaf dit jaar alleen nog maar roetveegpieten bij de intocht aanwezig zouden zijn.

Of de organisatie van de intocht in Enkhuizen ook zal buigen onder druk van de KOZP, is nog niet duidelijk. Vooralsnog is het afwachten of de coronacrisis geen roet in het eten van de sintintocht gooit.