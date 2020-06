Minister 'surveilleert' met boa's Ibrahim en Mohammed door Hilversumse straten

HILVERSUM - Hoog bezoek voor Hilversumse boa's. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ging met de handhavers in gesprek over de actuele discussie rond hun uitrusting.

Die ontmoeting had plaats in het gemeentehuis, waar de minister met burgemeester Broertjes, wethouder Floris Voorink en enkele boa's over onder meer bodycams, de voors en tegens van de wapenstok en het belang van goede training sprak.