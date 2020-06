Muziekstudio's en oefenruimtes Jottem! in zwaar weer: "Moet ik bij een tweede golf weer dicht?"

WORMERVEER - Zoals voor veel bedrijven geldt, is het voor muziekstudio Jottem! uit Wormerveer lastig om tijdens de coronacrisis het hoofd boven water te houden. Oprichter en eigenaar Theo Overweel probeert de moed erin te houden. "Het is nog nooit zo schoon geweest."

Theo huurt het pand, en verhuurt de muziekstudio's en oefenruimtes aan bandjes die muziek willen opnemen of willen repeteren. Met de uitbraak van het coronavirus werd de branche zo hard getroffen, dat Theo de huur van een flink aantal vierkante meters inmiddels heeft opgezegd.

Muzikaal avontuur

"Je ziet de troep al liggen", zegt hij terwijl hij langs de studio loopt waar hij zijn muzikale avontuur 25 jaar geleden begon. "We zijn er alles aan het uitslopen, we konden het niet meer betalen."

De studio opgeven was een lastig besluit, al snapt hij als geen ander dat je flexibel moet zijn in deze onzekere tijd. Als NH langskomt, valt meteen op hoe geliefd Theo is. De muzikanten met wie hij een praatje maakt, zeggen iets extra's naar hem over te maken. Theo wordt er verlegen van.