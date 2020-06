Haarlemse Charlotte maakt mondkapjes voor goed doel: "Bijdrage leveren vanuit m'n hart"

De opbrengst van de mondkapjes gaat naar een goed doel. Zo komt komt het ten goede aan de laatste stappen richting certificering van 450 nootmuskaatboeren op de Molukken. "Hun positie is heel slecht. Ze verdienen ongeveer 2,60 euro per dag en per gezin. Ik wil de allerarmsten helpen. Ik wil een bijdrage leveren vanuit mijn hart", vertelt Charlotte in NH Buurten.

Corona is voor Charlotte heel dichtbij gekomen. Haar 83-jarige moeder had COVID-19. Ze dachten dat ze het niet zou redden. "Met mijn zwager had ik alles geregeld voor de begrafenis. Ik had de kleding klaar: de sarongs. Het was heel heftig. Ik ben heel gelukkig dat mijn moeder het heeft overleefd. Ze is nu coronavrij."

Ineke Kelbling woont om de hoek. "We hebben veel aan elkaar in deze tijd. We hebben geen woorden nodig om elkaar te verstaan", vertelt ze.

Net als Charlotte heeft zij een creatief beroep. Ze is beeldhouwer en heeft dat zichzelf aangeleerd. "De drang om vorm te geven zit heel sterk in me."