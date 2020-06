Hagelnieuw Zaans fietspad De Slinger blijft voorlopig dicht vanwege 'gevaarlijke' slinger

ZAANDAM - Na jaren bouwen en uitstel door de coronacrisis zou aanstaande maandag het eerste deel van fietspad De Slinger in Zaandam feestelijk in gebruik worden genomen, maar dat feest gaat om veiligheidsredenen niet door. Een van die redenen is een volgens de Fietsersbond Zaanstreek gevaarlijke haarspeldbocht. Vrijwilliger Valentijn Sessink: "Ik denk niet dat hier iemand met verstand van fietsen dit stuk heeft gebouwd."

Het is niet het eerste probleem met fietspaden in Zaanstad. Zo zijn de Wilhemina- en Beatrixbrug voorzien van gevaarlijke verhogingen, waardoor er al meerdere fietsers onderuit zijn gegaan en gewond zijn geraakt. Een week na de opening sprak de Fietsersbond voor de camera van NH Nieuws haar frustratie uit over het feit dat ze niet was betrokken bij de inrichting van de brug.

Fietsbrug 'De Slinger' is gemaakt om een betere fietsverbinding naar het centrum te realiseren en nog niet volledig afgerond. Bij de opening van maandag zou het spreekwoordelijke lint voor het eerste deel worden doorgeknipt. Met de aanleg van het tweede deel van 'De Slinger' kan pas worden begonnen als het naastgelegen nieuwbouwproject af is. Zolang die huizen er niet staan, zou dit tijdelijke stuk worden gebruikt. Naar verwachting zou dat nog zo'n drie jaar zijn, maar dat zou vanwege de huidige risico's wel eens fors minder kunnen worden.

Sessink: "We zijn blij overigens dat op deze serieuze manier vóór de opening gekeken wordt naar het commentaar." In het centrum was dit namelijk pas erna, waardoor er nu hekken om het fietspad staan, verwijst hij naar de situatie bij de nieuwe Wilhelminabrug.

Grote zorgen

Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: "Een aantal veiligheidsexperts van onze gemeente en de Fietsersbond Zaanstreek maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van de tijdelijke hellingbaan bij de Slinger. Specifiek hebben deze zorgen te maken met maatregelen voor begeleiding van de fietsers zoals de verlichting, bebording en inrichting van het wegdek. Deze zorgen neemt de gemeente serieus. Daarom gaan we nu eerst de situatie goed bekijken om te bepalen of er nog wijzigingen aangebracht moeten worden. De uitkomsten leggen we voor aan onze samenwerkingspartners. Wij vinden het heel spijtig dat de opening nu geen doorgang kan vinden maar veiligheid van onze inwoners gaat boven alles."



De Slinger zal voorlopig gesloten blijven en tot die tijd moeten de bewoners nog via een fietsviaduct aan de andere kant van de stad komen.