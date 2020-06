Verdachte uit Bovenkarspel die verdween tijdens rechtszaak is in Utrecht aangehouden

BOVENKARSPEL - Tijdens een lange zitting gister in de rechtbank van Alkmaar, ging verdachte Bert V. (25) er opeens vandoor. Na een pauze was hij verdwenen, maar vandaag is hij weer in de kraag gevat door de politie. De man uit Bovenkarspel zat onder andere tegenover de rechter voor oplichting via babbeltrucs.

V. is gisteren in de buurt van Utrecht aangehouden door de politie, zo laat het OM vandaag weten. Zijn voorlopige hechtenis was geschorst, maar die is weer opgeheven: hij zit weer vast en zal in ieder geval tot de uitspraak op 25 juni vast blijven zitten.



De man moest gister voor de rechter verschijnen, omdat hij verdacht wordt van het oplichten van ouderen via babbeltrucs. Daarnaast wordt hij ook nog verdacht van een beroving van een mobiele telefoon en zou hij voor duizenden euro's hebben gepind met gestolen bankpassen.

'Even iets pakken'

De zitting liep flink uit en na een korte pauze, was V. opeens nergens meer te bekennen. Zijn advocaat meldde dat hij 'even wat uit de auto ging halen.' Daarop seinde de officier van justitie gelijk de politie in, omdat V. was vertrokken met de auto terwijl hij geen rijbewijs had.

Uiteindelijk is de zitting voortgezet zonder verdachte en is er 4,5 jaar cel tegen hem geëist.