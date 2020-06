Arrestatieteam haalt 'trippende tweeling' van balkon in Amstelveen: "Had simpeler gekund"

De politie-inzet was op verzoek van de gezondheidsdiensten, meldt de Amsterdamse politie op Twitter. Nadat de mannen waren overmeesterd, zijn ze overgedragen aan het ambulancepersoneel, dat zich verder over hen heeft ontfermd.

Een ondernemer uit de buurt laat NH Nieuws weten dat het gaat om 'een tweeling die in de buurt bekendstaat om hun harddrugsgebruik'. "Ze lopen regelmatig trippend door de buurt en stonden vanochtend om 06.00 uur al naar de lucht te kijken en te zingen, dus ik denk dat iemand uit de buurt toen de politie heeft gebeld."

'Winkel onbereikbaar'

De eerste hulpdiensten kwamen rond 11.30 uur in de straat aan. Tot 15.30 was de straat afgezet, vertelt de winkelier. "En al die tijd was mijn winkel onbereikbaar", klaagt hij. De broers waren volgens hem in 'zulke hogere sferen dat ze nergens op reageerden'. "Maar ze vertoonden geen agressief gedrag."

Omdat de jongens een 'bepaalde historie' hebben, hadden de hulpdiensten volgens hem een betere inschatting moeten maken van hun gedrag. "Het is niet de eerste keer, maar ze zullen niet agressief worden of van het balkon springen", vertelt hij.

'Zoveel machtsvertoon?'

"Ik begrijp dat er iets aan gedaan moet worden, want die jongens hebben een bepaalde historie, maar zoveel machtsvertoon? Er stonden op een gegeven moment zes politieauto's en een interventieteam. Dit had simpeler kunnen worden opgelost."