Kick Out Zwarte Piet roept op tot actie in Den Helder: "Tot er iets verandert, blijven we komen"

DEN HELDER - Kick Out Zwarte Piet wil dit jaar demonstreren bij de Sinterklaasintocht in Den Helder. De actiegroep heeft dit vandaag aangekondigd. Een bewuste keus, zegt voorman Jeffrey Afriyie, met nog een half jaar te gaan tot de intocht: "We hopen echt dat er voor die tijd nog wat gaat veranderen."

Bij de intocht in Den Helder wordt Sinterklaas al jaren vergezeld van zwarte pieten. Het Sint Nicolaas Genootschap in de stad wil daar ook niet van afwijken. "Alle peilingen wijzen er nog steeds op dat de meeste mensen positief staan tegenover zwarte pieten", zegt Marcel Karhof van het genootschap. Weerstand Karhof: "Voor ons zijn Sinterklaas en Zwarte Piet gelijkwaardig. Samen maken ze het spel. Het heeft voor ons niets met racisme of discriminatie te maken. Wij zien ook wel dat onze pieten steeds lichter worden, maar het moet geleidelijk. Deze transitie wordt ons opgedrongen. Dit soort acties roepen alleen maar meer weerstand tegen verandering in de hand." De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wilde in 2018 al demonstreren in Den Helder tegen het uiterlijk van Zwarte Piet. Die actie werd toen afgeblazen omdat KOZP niet aan de demonstratie-eisen van de gemeente kon voldoen.

Het Sint Nicolaas Genootschap vreest dat het kinderfeest onder de acties lijdt: "Veiligheidseisen worden zo streng dat kinderen en ouders straks misschien wel door poortjes moeten. Die uitspraak van Akwasi gaat alle perken te buiten. Dat hij Zwarte Piet in zijn gezicht slaat. Stel je voor dat kinderen dat zien gebeuren." 'Beloftes' "We komen naar gemeenten waar Zwarte Piet nog steeds hetzelfde is en waar er maar niets verandert. Dat stoort ons", vertelt Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. "Er worden zoveel beloftes gedaan, maar er verandert niks. En dat terwijl Zwarte Piet voor ons echt niet meer kan. Tot er iets verandert, blijven we komen." Den Helder is niet de enige gemeente waar KOZP dit jaar wil demonstreren tijdens de Sinterklaasintocht. Ook Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Heerhugowaard, Purmerend, Volendam, Weesp en Zaanstad worden genoemd in de aankondiging van KOZP. De gemeente Den Helder kan nog niet reageren.