Rustige kraamtijd goed voor baby en ouders: "Ze hoeven geen smoesjes te verzinnen"

"Heel veel mensen vertellen dat ze het lekker vinden", vertelt Claudia Kap, verloskundige van verloskundigenpraktijk Den Helder. Problemen met bijvoorbeeld borstvoeding komen daarom in haar praktijk nu wat minder voor. "Voor borstvoeding moet je de tijd nemen. En als er zo meteen visite komt of ze beneden zitten te wachten, geeft dat onrust."

Anita Vermeulen van Kraamzorg New Baby uit Hoorn hoort kersverse ouders zeggen dat ze geen smoesjes meer hoeven te verzinnen. Het is rustiger in huis. Al merkt ze dat inmiddels het beleid versoepeld wordt. "Grootouders komen nu wel langs, maar het is nog steeds een wat kleiner clubje."

Ouders hoeven niet meer spic en span klaar te zitten om 10.00 uur, ziet Marjolein Vermeij-Stevelmans, kraamverzorgster bij Kraamzorg aan de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel. "Je voelt je helemaal niet spic en span als je zit op xxl-maandverbanden."

Verdriet

Dat bijvoorbeeld grootouders niet op bezoek kunnen komen doet ouders en grootouders veel verdriet. Vermeij-Stevelmans: "Ik ben bij een gezin waarvan de vrouw Frans is. Haar familie is er de hele zwangerschap niet geweest." Kap uit Den Helder vult aan: "Het zorgt voor verdrietige opa's en oma's. Het is bijzonder als je opa of oma wordt en ze kunnen nu helemaal niet op bezoek of achter het raam. Dat is oprecht jammer."

Toekomst

Hoewel ouders en baby goed gedijen bij de rust, verwachten de kraamverzorgenden niet dat het ook na corona ook rustiger blijft in de gezinnen. "Ik denk dat het per gezin erg verschillend is. Sommigen willen de hele dag door visite", zegt Vermeulen uit Hoorn.