Hoorn doet proef met speciale prullenbakken voor de hondendrol

HOORN - Buurtbewoners van de wijken Venenlaankwartier en Hoorn-Noord nemen het heft in eigen handen tegen hondenpoep. "Wij zagen dat er veel hondenpoep op het veld lag en we vonden het belangrijk dat het schoner werd", aldus Wilma Anthonisse. In samenwerking met de gemeente staan er nu dertien prullenbakken voor hondenpoep in de buurt.

De blauw-rode prullenbakken zijn vanuit de verte herkenbaar en staan op dertien plekken in de Hoornse binnenstad. De bakken moeten ervoor zorgen dat hondenbezitters niet al te lang met een hondendrol in een plastic zakje hoeven rond te lopen. En wie zo'n 'poepzakje' per ongeluk vergeten is, kan er eentje bij de prullenbak halen.

De komst van de prullenbakken is een initiatief van buurtbewoner Wilma Anthonissen. Ze gebruikte het Hoornse ideeënplatform Voor een mooie stad om haar idee tot werkelijkheid te brengen. Het platform biedt de mogelijkheid om hulp te zoeken bij het realiseren van initiatieven in de stad Hoorn.

Naast dat Wilma in haar buurt veel medestanders vond, schoot de gemeente Hoorn haar ook te hulp. Met inkomsten van de hondenbelasting zijn de bakken vandaag geplaatst, zo vertelt wethouder Simon Broersma. "Van dat geld hebben we ook hondenuitlaatveldjes aangelegd in de afgelopen jaren. Nu met deze bakken doen we nog meer van die hondenbelasting en krijgen mensen er ook iets voor terug."

Poepzakjes bijvullen

Het is in eerste instantie een proef. En als die proef succesvol blijkt, is het uitgangspunt om ze door de hele stad te plaatsen. Wel is het de bedoeling dat buurtbewoners een oogje in het zeil blijven houden. Via een website kun je melding maken als de bak vol is of de poepzakjes op zijn: de gemeente leegt de bakken en van buurtbewoners wordt gevraagd om de voorraad poepzakjes bij te houden.

Dat buurtbewoners betrokken blijven bij het project, maakt volgens Wilma dat deze proef moet slagen. "Het is al zo waardevol. Dit soort initiatieven zijn al vaker geprobeerd. Ik hoor regelmatig dat de zakjes worden leeggetrokken en bakken kapot zijn. Maar als je als buurtbewoner daar dichter bovenop zit kun je ook beter toezicht houden en ervoor zorgen dat het op orde blijft."