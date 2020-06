Drie Gooise deelnemers in de race voor titel 'beste imitator van Nederland'

HILVERSUM - Ze klinken exact als Valerio, Britt Dekker en Marc-Marie Huijbregts. In werkelijkheid zijn het Thieme, Demi en Kevin. Maar liefst drie deelnemers aan het Ekdom in de Morgen Imitatietoernooi op Radio 10 komen uit 't Gooi.

De concurrentie is groot, want ze nemen het op tegen onder andere André van Duin, Máxima en Peter R. de Vries. "Ik vind het heel spannend, want de anderen zijn ook erg goed," zegt Demi van Dijk, alias Britt Dekker.

De kandidaten mochten één voor één hun imitatie laten horen in de uitzending bij Gerard Ekdom die menigmaal steil achterover sloeg van verbazing.

Demi van Dijk uit Hilversum: