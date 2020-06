Ook dit jaar protest tegen Zwarte Piet in Weesp: "Veel beloftes, nog geen verandering"

WEESP - Sinterklaas komt pas over een half jaar, maar toch maakt actiegroep Kick Out Zwarte Piet vandaag al bekend dat het komende november weer naar Weesp komt om te demonstreren tegen Zwarte Piet. Een bewuste keuze, zegt voorman Jeffrey Afriyie. "We hopen echt dat er voor die tijd nog wat gaat veranderen."

Dat er ook dit jaar gedemonstreerd wordt tijdens de Sinterklaasintocht van Weesp is op zich geen verrassing. Weesp was vijf jaar geleden een van de eerste gemeenten waar openlijk protest was tegen het uiterlijk van Zwarte Piet. De afgelopen jaren werd er elk jaar gedemonstreerd, Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreerde de afgelopen twee jaar mee.

De Weesper politiek zet het punt ook al langer op de agenda, het gemeentebestuur wil dat er door het Sinterklaascomité wordt gekeken naar aanpassing van Zwarte Piet. Vorig jaar leek de kogel door de kerk: "We kunnen niet anders dan nadrukkelijk de wens uitspreken dat we in Weesp vanaf 2020 de intocht aanpassen aan de geest van de tijd." Was getekend, burgemeester en wethouders van Weesp.

De protesten tijdens de Weesper Sinterklaasintocht hebben er voor gezorgd dat de discussie over aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet flink is aangezwengeld. Hoewel er vanzelfsprekend een groep is die vast wil houden aan het uiterlijk van Zwarte Piet, groeit ook de roep om verandering. Een verandering die al te zien is op Weesper basisscholen, waar Zwarte Piet al plaats heeft gemaakt voor roetveegpieten. Maar de grote intocht van Weesp is tot nu toe nog niet veranderd.

Of Weesp dit jaar voor het eerst gaat werken met roetveegpieten is nog niet bekend. Want hoewel het gemeentebestuur het graag wil, is het Sinterklaascomité voor zover bekend nog altijd niet overstag. En dat is precies de reden waarom er ook dit jaar weer gedemonsteerd in Weesp door KOZP. "Er wordt zoveel over gezegd en zo vaak ook dat Weesp graag wil kijken naar aanpassingen van Zwarte Piet, maar dat heeft nog altijd geen resultaat. Dat stoort ons", vertelt Jerry Afriyie. "Er worden zoveel beloftes gedaan, maar er verandert niks. En dat terwijl Zwarte Piet voor ons echt niet meer kan. Tot er iets verandert, blijven we komen."

Het besluit in Weesp kan natuurlijk in aanloop naar de intocht nog wel komen.

Meer gemeenten

Weesp is niet de enige gemeente waar KOZP dit jaar demonstreert tijdens de Sinterklaasintocht. Ook in Alkmaar, Den Helder, Edam, Enkhuizen, Heerhugowaard, Purmerend, Volendam en Zaanstad wordt gedemonstreerd, zo kondigde KOZP vandaag aan. "We komen naar gemeenten waar Zwarte Piet nog steeds hetzelfde is en waar er maar niets verandert. Weesp is daar één van. We hopen echt dat voor de demonstratie zelf de discussie nog eens wordt aangezwengeld en dat Zwarte Piet verandert. Als er in Weesp bijvoorbeeld toch minder Zwarte Pieten zijn en meer roetveegpieten, zullen we ook minder demonstreren. Als er dit jaar alsnog helemaal geen Zwarte Piet meer is, dan komen we uiteraard niet meer."