Primeur: Wielerronde Tour de Lasalle gaat door, maar dan virtueel

DEN HELDER - De Tour de Lasalle, de jaarlijkse wielerronde in Den Helder, gaat dit jaar toch door. Niet in het echt, maar virtueel. Dat meldt onze mediapartner Regio Noordkop . Het betreft een virtuele tour van begin juli tot half augustus. Wielerbond KNWU heeft het initiatief omarmd en het op de officiële wielerkalender gezet. Daarmee heeft de organisatie een landelijke primeur.

Deelnemers fietsen vanuit huis met een Tacx (fietstrainer, red.) en loggen via een speciaal programma in. In de periode van begin juli tot half augustus zijn er twee etappes te rijden, de snelste vier gaan naar de finale. Die wordt op 15 augustus gereden in schouwburg De Kampanje. Voor de winnaars (er wordt zowel een mannen- als vrouwenklasse gereden) is er een trui beschikbaar.

Vier fietstrainers in Den Helder

Wie geen mogelijkheid heeft om thuis te rijden kan in Den Helder terecht bij de voormalige Kruidvat in de Spoorstraat. "Daar zetten we vier Tacx-fietstrainers neer”, vertelt Wim Erkelens Cooke, de voorzitter van de Tour de Lasalle. "Daarop mogen deelnemers plaatsnemen die liever niet vanuit huis willen meedoen. En we hebben ook een aantal renners uit het hele land benaderd om naar Den Helder te komen.”

De volgende editie van de Tour de Lasalle wordt volgend jaar gereden van 3 tot en met 6 juni.