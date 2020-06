Geen file meer bij coronateststraat in Purmerend: "Eén procent test positief"

PURMEREND - Na wat opstartproblemen en flinke drukte, is de rust wedergekeerd bij de coronateststraat in Purmerend. Op de locatie kunnen per dag 450 mensen getest worden, maar dat aantal wordt inmiddels niet meer gehaald.

"In het begin waren er een heleboel mensen die getest wilden worden. Toen was het echt heel druk. Nu zitten we op 125 tot 150 mensen per dag", zegt Annette Beerenpoot van GGD Zaanstreek-Waterland tegen NH Nieuws.

Ook de mensen die in de rij voor de test staan, laten allemaal weten erg snel geholpen te zijn. "Ik heb vanochtend gebeld en toen kon ik vandaag nog terecht", laat een dame weten. Een schril contrast met een week eerder toen er een enorme file stond.

Eén procent

Van de 1500 mensen die zijn onderzocht op de locatie in Purmerend, is slechts één procent positief getest op Covid-19. Dat aantal is relatief laag: "Dat heeft waarschijnlijk met het seizoen te maken", laat Beerepoot weten. Volgens haar kunnen bezoekers zelf een inschatting maken of ze getest willen worden. "Ik heb hooikoorts, ik kan me voor stellen dat je dan gaat twijfelen."