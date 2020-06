Gooise Meren opent armen voor komst vluchtelingenkinderen

GOOISE MEREN - Als het aan de gemeente Gooise Meren ligt, komen er 500 weeskinderen uit oorlogsgebieden die nu vastzitten in Griekse vluchtelingenkampen, naar Nederland. De gemeente heeft zich aangesloten bij de 'coalition of the willing' en wil daarmee een beroep doen op het kabinet.

Als de weeskinderen naar Nederland komen, wil Gooise Meren kijken of het er zelf tien kan opvangen. "Wat ons betreft gaan we kijken of er binnen Gooise Meren pleegzorg of een andere vorm van opvang mogelijk is voor deze kinderen", zegt Rolien Bekkema van de PvdA. Haar voorstel daartoe werd woensdag gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Mensonterende omstandigheden

Gooise Meren is niet de enige gemeente die een beroep doet op het kabinet om de kinderen naar Nederland te halen, diverse andere gemeenten gingen al voor. "We willen een stem maken naar het kabinet. Het kabinet wil de kinderen nog altijd niet naar Nederland halen, terwijl meerdere gemeenten nu al aangeven deze kinderen graag te willen opvangen. We hopen dat dat het kabinet op andere gedachten kan brengen. Die kinderen leven daar in mensonterende omstandigheden. Daar moeten we wat aan doen", zegt Bekkema.

Er was ook wel wat kritiek op het PvdA-voorstel. Zo benadrukte de VVD onder meer dat Nederlandse gemeenten al een flinke achterstand hebben als het gaat om de huisvesting van statushouders. De PvdA noemde de situatie als antwoord daarom 'wel degelijk urgent'.

Bekkema is blij dat de meerderheid van de gemeenteraad woensdag toch akkoord ging met haar voorstel. "De PvdA is blij dat de gemeenteraad een humaan en solidair gezicht heeft laten zien", vertelde ze na afloop.