Zanger Rob Zorn waarschuwt baasjes met lied: 'Laat je beste vriend niet stikken!'

HAARLEM - De temperaturen lopen op en dat is voor de Haarlemse zanger Rob Zorn het teken dat hij weer door autoramen moet gaan loeren. Op zoek naar honden die in snikhete auto's zijn achtergelaten. Rob is een grote dierenvriend en wil de baasjes nog maar eens een keer waarschuwen, dit keer met zijn lied 'Nee! Dit kun je niet flikken'.

Wie bij Rob Zorn over de vloer komt, ziet het direct. Hier woont een dierenvriend. Papegaaien, vissen en vijf honden zorgen voor een vrolijk tafereel op zijn woonboot. Voor zijn deur staat zijn scooter klaar en die zal hij de komende dagen vaak nodig hebben. Als het buiten warm wordt, gaat hij op parkeerplaatsen op zoek naar oververhitte honden. "Het is ieder jaar weer hetzelfde, het lijkt wel of de mensen hersenloos zijn."

"Moet je nou eens je hand op het dak van de auto leggen. Dat is wel zeventig graden!", laat Rob onze verslaggever voelen. "In de auto kan het tot wel vijftig graden oplopen. Honden zweten niet, raken oververhit en belanden in een coma. Binnen een kwartier à twintig minuten kan de hond doodgaan." Al veertien jaar controleert hij geparkeerde auto's op warme dagen en ieder jaar is het wel weer een keer raak.

'Niet over heet asfalt lopen'

Hij heeft een hamertje mee om een autoruit in te slaan, maar dat heeft hij gelukkig nooit hoeven te doen. "Maar als er écht nood aan de man is, dan moet het wel. Ik voel meestal eerst of de deuren nog open kunnen of ik loop de supermarkt in en vraag van wie de hond is." Ook wil hij baasjes waarschuwen dat ze nu niet moeten gaan fietsen met de hond naast zich en al helemaal niet over asfalt. "Het asfalt wordt bloedheet. Ik heb foto's gezien van honden waarvan de hele voetzolen weggebrand zijn."

Duidelijke boodschap

Rob hoopt dat zijn nieuwe single de baasjes aan het denken zet. "Misschien horen ze het liedje in de auto, terwijl ze met hun hond onderweg zijn. Als ze de boodschap dan nog niet begrijpen, dan moet je wel een hele grote plaat voor je kop hebben. Je laat je grootste makker toch niet stikken in een auto?"

Luister hier 'Nee! dit kun je niet flikken' van Rob Zorn