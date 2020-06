Bewoners IJmondse zorgcentra getrakteerd op duizenden haringen: "Heerlijk"

DRIEHUIS - Dankbaar zet een bewoonster uit Woonzorgcentrum Huis Ter Hagen haar tanden in een Hollandse Nieuwe. Stichting Noordzeevis IJmuiden deelt vandaag maar liefst 3.000 haringen uit aan bewoners van zorgcentra in de IJmond. "Dit is genieten, heerlijk."

NH Nieuws

Door de coronamaatregelen kon een streep door alle haringparty's. "Omdat we toch heel graag iets willen doen, hebben we besloten dit jaar haring uit te delen aan mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken", vertelt Tim van Zeben, voorzitter van Stichting Noordzeevis uit IJmuiden. "In onze ogen zijn dat de inwoners van de regionale zorgcentra, zij kampen al maanden met beperkingen die wij ons bijna niet voor kunnen stellen", aldus Van Zeben. Tekst gaat verder onder de video.

In totaal worden drieduizend haringen verdeeld over bijna veertig kleine en grote zorgcentra in de IJmond. Ton van der Scheer, voorzitter van ondernemingsvereniging OV IJmond, bracht namens Noordzeevis IJmuiden een partij haringen naar Huis Ter Hagen. "Doorgaans doen we dit met zo'n achterhonderd gasten in een partytent", lacht hij tegenover NH Nieuws. "We hebben alle haringen uitgeteld en die bezorgen we dan vandaag overva. En niet alleen voor de bewoners, maar natuurlijk ook voor de mensen die ze verzorgen", aldus de ambassadeur. Ook de bewoonster geniet zichtbaar van haar traktatie. "Erg leuk dat ze dit doen voor ons. En hij smaakt goed, dus voor herhaling vatbaar zou ik zeggen."