Polsstokhoogspringen in een drive-inbioscoop: Menno Vloon verheugt zich erop

DÜSSELDORF - Het belooft mooi te worden: een demonstratiewedstrijd voor polsstokhoogspringers mét publiek. Dat zit niet op de tribune, maar veilig in de auto. Hoe het er precies uit gaat zien weet Zaankanter Menno Vloon nog niet, maar zin heeft hij erin: "Dit is gewoon voor de lol."

Vrijdagavond staat Vloon in de demonstratiewedstrijd tegenover de Belg Ben Broeders en vijf Duitsers: Raphael Holzdeppe, Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech, Philip Kass en Karsten Dilla. "Het wordt op een parkeerplaats gehouden", aldus de atleet. "Er staan dan schermen waarop de mensen het beter kunnen zien. Verder weet ik niet precies hoe het eruit komt te zien, maar het is wel leuk. Voor het eerst kunnen we weer een demonstratie geven."