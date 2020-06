Hilversumse broers maken lied voor overleden vader: "Dat heeft hij verdiend"

HILVERSUM - Hun vader Menno overleed acht jaar geleden onverwacht aan een herseninfarct. De Hilversumse broers Jochem en Hinne Winterwerp gebruikten die jaren om hun gevoelens onder woorden te brengen. Nu ligt het resultaat er: het liedje 'First Day of June'.

Menno Winterwerp overleed in 2012 onverwacht aan een herseninfarct. Praten over het verdriet vinden de broers lastig, maar in muziek maken zijn ze des te beter. Dus zetten ze hun gevoelens om in een lied. "Ik vond het wel mooi om als muzikaal eerbetoon uit te brengen", vertelt Jochem. "Het is de eerste keer dat we zo persoonlijke muziek maken."

Quote "Het had even tijd nodig. Het is zoiets erg dat je niet in een paar Engelse zinnen kan omschrijven" JOCHEM WINTERWERP - MUZIKANT

Jochem heeft de tekst geschreven. "Het had even wat tijd nodig om het nummer te kunnen schrijven. Ik ben acht jaar geleden al wel begonnen met de eerste flarden, maar alles wat ik schreef dekte de lading niet genoeg. Het is zoiets ergs dat je niet in een paar Engelse zinnen kan omschrijven. Dat heb ik nog steeds, maar ik heb nu wel mijn verwerkingsproces omschreven."

Joost Lammers / NH Nieuws

Hinne hoorde pas vorig jaar dat zijn broer met een lied voor hun vader bezig was, toen Jochem hem vroeg het in te zingen. "Ik had zelf nog nooit er over nagedacht hoe een nummer zou moeten klinken hierover. Ik had misschien andere woorden gekozen. Dus ik moest wel even wennen, maar ben nu er echt superblij mee."

Quote "Ik moest het écht afmaken en niet alleen in mijn hoofd houden" Jochem Winterwerp - muzikant

Jochem en Hinne zijn niet geheel onbekende artiesten. Ze zaten allebei jarenlang in de band Only Seven Left en Jochem deed vorig jaar nog mee aan The Voice of Holland met zijn nieuwe band Daredevils . Vader Menno was een groot fan van zijn zoons. "Ik vond dat hij daarom een nummer verdiende en ik er echt iets mee moest doen", zegt Jochem. "Ik moest het écht afmaken en niet alleen in mijn hoofd houden."

Jochem Winterwerp

Het lied was uiteindelijk af, maar er moest nog een clip bij. Jochem dacht groot en nam contact op met het Concertgebouw in Amsterdam. "Ik wist dat het Concertgebouw leeg stond. Toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken en een mailtje gestuurd met het nummer en verhaal er bij. Toen zeiden: 'We vinden het een mooi nummer, kom maar'." De opbrengst van het nummer dat de muzikale broers nu uitbrengen als 'de Winterbrothers' gaat volledig naar de hersenstichting. Ze merken dat het nummer niet alleen hen troost biedt. Hinne: "Gelijk de eerste dag kwamen er al zoveel mooie reacties dat mensen er steun uithalen en hetzelfde hebben meegemaakt." "Dat zoveel mensen die we niet eens kennen, zeggen dat het hen raakt", vult Jochem aan. "Dat is echt heel erg mooi."



Luister en kijk hieronder het hele nummer: