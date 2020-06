Geen fietsenrekken weg om wachtrijen bij winkels 'anderhalvemeterproof' te maken

HAARLEM - Het idee van D66 om fietsenrekken op een aantal locaties in het centrum weg te halen om meer ruimte te bieden voor wachtrijen met anderhalve meter afstand bij winkels, heeft geen steun in de Haarlemse gemeenteraad.

Raadslid Thessa van der Windt opperde dit gisteravond in de commissie Bestuur van de gemeente. Ze vreest dat met het eventueel aannemen van de noodwet in de Tweede Kamer, burgers een celstraf van een maand kunnen oplopen als ze niet anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

De aangekondigde noodwet roept veel weerstand op onder andere bij gemeenten die vinden dat er te weinig afstemming is tussen wat een minister dan bepaalt en wat door de lokale overheden bepaalt mag worden. Ook de Tweede en Eerste Kamer zouden pas nadat een ministriële regeling in werking is gesteld, er over mogen spreken.

Op verschillende plekken bij supermarkten en ijssalons ziet zij dat die afstand niet in acht genomen kan worden, omdat er niet genoeg ruimte is. "Haarlem is niet ingericht op anderhalve samenleving, maar met celstraf bedreigde norm ligt de verantwoordelijkheid dan niet bij mensen, maar moet gemeente stevig de regie moet pakken om ervoor te zorgen dat iedereen ten alle tijde die anderhalve meter in achte kan nemen."

"Als stoepen te smal zijn voor de wachtende, zullen fietsenrekken verwijderd moeten worden, fietspaden verstoept moeten worden en fietsers op de rijweg toegestaan moeten worden en dus de rijsnelheid flink aangepast moeten worden."

Volgens Van der Windt moet de gemeente gaan uitzoeken of het parkeren van de fietsen dan op de rijweg kan of in de parkeergarages in het centrum.

Haarlemse VVD boos over aangekondigde noodwet

Dit viel niet in goede aarde bij de VVD, die boos is over de aangekondigde landelijke noodwet van de regering aangestuurd door zijn eigen partij. "Het is een anti-liberale grondhouding, schending van burgerrechten en het dreigt met allerlei maatregelen en strafexercities en gemeenten worden buitenspel gezet", fulimeerde fractievoorzitter Wouter Rutten van de Haarlemse VVD. Hij vindt het niet kunnen dat D66 oproept om zich daar maar dan aan te onderwerpen.

Rutten vindt dat de gemeente meer moet inspelen op de eigen verantwoordelijkheid van de Haarlemmmers en op te roepen niet de stad in te gaan als het druk is. D66 krijgt ook geen bijval van de andere coalitiepartijen. "Dit is niet het nieuwe normaal, maar het tijdelijke abnormaal", stelt Jasper Drost van GroenLinks.

In Haarlem is door de burgemeester een aantal maatregelen genomen, zoals terrassen meer ruimte te bieden en fietsers te weren, maar ook binnenstadbewoners de rust te bieden. Ook zijn een aantal stoplichten anders afgesteld waardoor grote groepen fietsers niet tegelijk moeten wachten. Maar dat kan volgens Wienen niet op elk kruispunt.

Belangrijk is wel volgens Isabella Wisse van de PvdA om als de maatregelen vanaf 15 oktober verlengd moeten worden, de raad er meer over te zeggen moet hebben.