CDA Koggenland wil bedrijvengrond Hofland inruilen voor woningbouw

OBDAM - Aan de Hofland in Obdam moet meer ruimte komen voor woningen, ten koste van bouwgrond voor kantoren. Binnen het bestemmingsplan is nu een deel van het terrein bedoeld voor kantoren maar daar is al jaren geen belangstelling voor. CDA Koggenland wil het bestemmingsplan aanpassen, zodat ook hier woningen gebouwd kunnen worden. Maandag dienen zij een motie in.

"Er moet gestopt worden met het aanbieden van de grond aan bedrijven", licht raadslid Johan Ursem van het CDA Koggenland toe. "Het lijkt een kansrijke motie voor ons te worden. We weten al dat er twee partijen zijn die deze motie steunen. En van twee andere partijen hopen we snel te horen hoe zij er in staan."

Volgens het raadslid gaat het niet om een uitbreiding van het bestaande bestemmingsplan, maar om een aanpassing. Er staan ook woningen rondom de strook grond die voor kantoren en andere 'lichte' bedrijven was ingericht.

Hoge woningnood

In de afgelopen jaren zijn er in Obdam geen nieuwe woningen bij gebouwd, waardoor de woningnood is toegenomen en prijzen voor bestaande woningen flink hoger zijn geworden. Met de motie hoopt CDA Koggenland om jongeren meer kans te bieden op de woningmarkt.

"Het hangt een beetje af van de verkaveling op het stuk grond, maar we hopen er vijftien woningen te bouwen. Hierbij moet je denken aan rijtjeshuizen", legt Ursem uit. "We denken er binnen de kern van Obdam al genoeg animo voor te hebben."

De motie van CDA Koggenland wordt maandagavond ingediend. Ze hopen dat als er groen licht komt er snel gehandeld kan worden, zodat de eerste woningen eind dit jaar in de verkoop kunnen en de bouw in de eerste helft van 2021 kan worden gestart.