Na Wilhelminabrug ook nieuwe Zaanse Beatrixbrug niet fietsvriendelijk

Nadat D66 en PVV om opheldering hadden gevraagd over de Wilhelminabrug, heeft gemeente toegezegd naar een oplossing te zoeken. In dit onderzoek nemen ze ook de fietspaden van de Beatrixbrug mee.

Een woordvoerder van de gemeente legt uit: "Ze zijn nu nog bezig om te kijken wat de beste oplossing is en wat voor alternatieve er zijn voor beide bruggen. Deze voorstellen voor zowel korte en lange termijn maatregelen worden besproken met de fietsersbond en politie.

Auto te gast

Enkele opties die al genoemd zijn is 'auto's te gast' dan hebben de fietsers voorrang en een 30 kilometer zone. Het streven is wél om de Beatrixbrug op de geplande datum te openen en dat is zondag 21 juni.