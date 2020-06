Toch nog een beetje Hoornse Stadsfeesten met de Best Of op WEEFF Radio

HOORN - WEEFF Radio besteedt vanavond extra aandacht aan de Hoornse Stadsfeesten, die zonder coronavirus dit weekend zouden plaatsvinden. Arwin Tamminga, presentator op het hoofdpodium op de Roode Steen, schuift vanavond aan in de studio en ook Mister Stadsfeesten Theo Viset komt langs in de uitzending.

In een twee uur durende uitzending tussen 19.00 uur en 21.00 uur wordt door presentator Jorik Simonides aandacht besteedt aan de afgelopen edities van de Stadsfeesten. In de Best Of-uitzending komen oude hoogtepunten en live-opnames voorbij van de afgelopen jaren.

Aansluitend wordt tussen 21.00 uur en 22.00 uur de show uitgezonden die de West-Friese band Johan gaf. Zij sloten in 2018 de Hoornse Stadsfeesten af op de Roode Steen. Het hele optreden van de band wordt integraal uitgezonden.