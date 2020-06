Niels loopt niet naar Parijs, maar in West-Friesland: "Wilde een alternatief hebben"

Meer dan 530 kilometer zou de 43-jarige Niels uit Hoogkarspel gaan wandelen vanaf zijn woonplaats naar de Eiffeltoren. Hij dacht daar twee weken nodig voor te hebben. Corona zorgde er echter voor dat deze geplande reis, die begon als een grap, niet door kon gaan.

"Een week of drie, vier geleden heb ik besloten om de reis af te zeggen", vertelt Niels. "Ik heb de mensen die mij zouden sponsoren een bericht gestuurd, met daarbij de vraag of ze hun geld terug wilden, of dat we het bedrag zouden laten staan om een goed doel te sponsoren."

Als goede doel wil Niels een cadeau geven aan eenzame mensen met dementie in het Noorderlandhuis in Hoogkarspel. Dit was in een eerder stadium al afgesproken.

De dijk over

De meeste sponsoren kozen er voor om het bedrag aan het goede doel te schenken. Hierdoor vond Niels dat hij wel met een alternatief moest komen. "Ik moet er evengoed wat voor terug doen, vind ik. En daarbij heb ik in de afgelopen maanden natuurlijk ook heel veel getraind."

Het alternatief werd een dagelijkse route door West-Friesland. Vanmorgen om 7.00 uur begon hij in Hoogkarspel. Via Hoorn liep hij over de Zuiderdijk terug via Schellinkhout en Hem naar zijn woonplaats. Voor de komende tijd zijn geen vaste routes of schema's gemaakt.

"Ik heb er wel al een aantal in mijn hoofd zitten", legt Niels uit. "Zo wil ik bijvoorbeeld over de dijk van Enkhuizen naar Lelystad lopen. En waarschijnlijk ga ik nu niet elke dag lopen. Ik moet ook een aantal dagen thuis zijn als mijn vrouw werkt. Dan zit ik thuis met mijn drie kinderen. Maar ik wil wel gaan proberen om zo veel mogelijk te gaan lopen."