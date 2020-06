Nieuwe grondlaag voor twee speeltuinen in Enkhuizen na vondst hoge concentratie lood

ENKHUIZEN - Twee speeltuinen in Enkhuizen krijgen in het najaar een nieuwe laag schone grond, nadat er eerder een te hoge concentratie lood in de bodem werd gevonden. Het gaat om de speelplaatsen aan de Nassaustraat en de Nanne Sluisstraat. Verwacht wordt dat er voor het einde van het jaar een nieuwe grondlaag in de speeltuinen ligt.

Tijdens een grootschalig onderzoek dat vorig jaar werd gehouden in West-Friesland kwam naar voren dat er bij de twee speelplaatsen in Enkhuizen een hoge concentratie lood in de bodem zit, die schadelijk is voor kinderen van nul tot zes jaar.

Na aanvullende onderzoeken en het opstellen van een bodemsaneringsplan wordt er nu gewacht op groen licht, om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er wordt verwacht dat er in oktober of november gestart kan worden met de werkzaamheden, die twee maanden in beslag gaan nemen.

Speeltoestellen keren terug

De bovenste laag van de grond, ongeveer 30 centimeter, wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag schone grond, die 50 centimeter hoog wordt. Het gras in de speelplaatsen wordt opnieuw ingezaaid en de speeltoestellen die tijdens de werkzaamheden worden weggehaald worden daarna weer terug geplaatst.