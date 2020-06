Ron Vlaar nóg een jaar bij AZ

Ook directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij met het langere verblijf van de verdediger. "Ik heb met Ron de afspraak dat we ieder jaar kijken hoe hij er fysiek en mentaal voor staat. Recent heb ik dat gesprek met Ron gevoerd. Het is mooi om te zien dat een jongen van deze leeftijd nog vol met energie zit, superfit is en de wil heeft om nog wat te winnen met AZ."

"Ik ben er superblij mee", zegt Vlaar over zijn keuze. "Er zijn periodes geweest waarin ik het moeilijk had en ik dacht dat dit het laatste jaar zou zijn. Maar nu gaat er toch weer een jaartje bij en daar ben ik heel trots op."

"We zijn op zoek naar perfectie en ik denk dat we daar op het gebied van mijn lichaam heel dicht tegen aan zitten."

Vlaar voetbalde in de tweede helft van het seizoen vanwege blessures een stuk minder dan hij gewild had. Toch kijkt hij met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. "De laatste maanden is het inderdaad niet gegaan zoals ik had gehoopt, maar voor de winterstop heb ik heel veel wedstrijden gespeeld en een heel hoog niveau gehaald. Ik heb de overtuiging dat ik het weer kan. We zijn op zoek naar perfectie en ik denk dat we daar op het gebied van mijn lichaam heel dicht tegenaan zitten."