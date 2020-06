Gordijnen Achterdam weer even open, maar zonder prostituees

ALKMAAR - Sekswerkers in Alkmaar gaan vandaag in protest tegen de corona-maatregelen. De gordijnen zijn open en rode lampen aan, al staan er nog steeds geen vrouwen achter de ramen. Sekswerkers pikken de werkwijze van het kabinet niet meer, waarbij ze in tegenstelling tot andere contactberoepen, nog geen klanten mogen ontvangen.

Overdag zijn de rode lichten nog niet zo goed te zien | Foto: Cor Ootes

Waar aan de Achterdam in Alkmaar nu nog briefjes hangen met de tekst 'tot nader order gesloten', willen sekswerkers vanaf aanstaande maandag weer klanten ontvangen. Kamerexploitant Cor Ootes sluit zich aan bij een landelijke actie. "De gordijnen zijn al open en de lichten zijn aan. Alleen zie je er nu nog niks van, vanavond zie je dat veel beter." Dat de nood hoog is, merkt hij aan de eensgezindheid onder de sekswerkers. "Het is uniek in de wereldgeschiedenis dat alle vrouwen met hun neus één richting op staan. Dat supporten we. We hebben het gevoel dat men niet serieus naar deze bedrijfstak kijkt." Steun De sekswerkers worden volgens Ootes niet voldoende gesteund, waardoor een deel het werk illegaal doorzet. "Door die illegaliteit lopen ze meer risico op vrouwenhandel en misbruik. Daar wordt niet naar gekeken." Zelf is Ootes pandeigenaar en hij maakt zich over zijn eigen toekomst niet zo veel zorgen. "Ik overleef het wel."