Oproep aan gemeente om feesten in Haarlem met zwarte piet niet toe te staan

HAARLEM - In navolging van Utrecht en Nijmegen zou Haarlem geen vergunning meer mogen verlenen aan intochten van Sinterklaas met zwarte pieten. Een groep verontruste Haarlemmers doet op toerbeurt oproepen aan de Haarlemse politiek over ongelijkheid.

"Het zou Regenboogstad Haarlem sieren als naast een actieve houding die expliciet LHBTQI+ discriminatie afkeurt, ook structureel institutioneel racisme wordt aanpakt", zei Saskia Burggraaf donderdag als eerste van deze estafette-oproep in de commissie Bestuur.

In het kader van Black Lives Matter willen de Haarlemmers meer aandacht voor het discriminatie, dat zichtbaar of onzichtbaar is in het beleid en de uitvoering daarvan in de stad.

Vergunning

De grote Haarlemse intocht van Sinterklaas wordt volgens de landelijke richtlijnen niet meer gedaan met zwarte pieten, maar met bruine of roetveegpieten. Voor Burggraaf is het belangrijk dat de hulpjes van Sinterklaas niet meer refereren aan het slavernijverleden. Maar ze wil dat Haarlem verder gaat. "Dat ontmoedigingsbeleid is mooi. Maar ik roep u op tot een actievere houding omtrent anti-racisme."

In Utrecht wordt geen vergunning meer afgegeven voor Sinterklaasfeesten door buurtverenigingen, bedrijven en openbare evenementen, waarbij zwarte pieten worden gebruikt. Ook Haarlem zou deze afweging moeten meenemen in het verlenen van vergunningen. De Actiepartij stelt een motie hierover op voor de komende raadsvergadering.

Witte stad

GroenLinks, het CDA, D66 en SP hebben in een eerste reactie al aangeven achter een dergelijke motie te staan. De SP wil zelfs dat er geen subsidies meer worden verleend aan feesten met zwarte pieten.

"Zeggen dat racisme niet goed is, is niet genoeg", volgens de eerste inspreker namens de verontruste Haarlemmers. Ze roept de gemeente op om zelfonderzoek te doen naar hoe een medemens van kleur zich beter zou kunnen voelen in een witte stad als Haarlem. Gesprekken met gemeenschappen en organisaties van mensen van kleur zouden dan kunnen leiden tot een adviesraad.