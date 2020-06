Stakingen bij Tata Steel hervat, grote logistieke gevolgen

IJMUIDEN - Nadat gisteren een relatief rustige dag was, zijn de stakingen bij Tata Steel vanmorgen weer hervat. Het personeel van de verzendhallen en het onderdelenmagazijn heeft het werk vanaf 06:00 uur voor onbepaalde tijd neergelegd.

De stakingen treffen nu de achterkant van het bedrijf. Het personeel dat het werk heeft neergelegd is verantwoordelijk voor de verzending van het materiaal naar interne en externe klanten. De andere afdeling die is gaan staken, is het onderdelenmagazijn van de technische diensten, waardoor er onderdelen kunnen worden geleverd met betrekking tot onderhoud. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen tot na het weekend.

Bevoorrading ligt stil

Door de staking van vanochtend worden geen containers voor zeeverzending geladen, ook de treinen van DB Schenker hoeven er niet op te rekenen beladen te worden. Hierdoor zullen zij te laat of niet kunnen vertrekken. Ook de bevoorrading naar havens is stilgelegd.

De stakingen begonnen woensdag toen het personeel van de ertsvoorbereidingen de grondstoffen toevoer staakte. Hierdoor kwam de voorkant van het bedrijf, Pellet- en Stinterfabriek en de Hoogovens stil te leggen en moest de staalproductie worden afgeregeld.

Historische staking

Het was de eerste staking bij het staalbedrijf sinds 1991. Eerder zorgde de onrust bij het staalbedrijf al tot een aantal spontane acties, maar voor het personeel is nu de tijd aangebroken om 'officieel' actie te gaan voeren. "Op naar een nieuwe Hoogovens, voor onze kinderen en kleinkinderen", zei FNV-bestuurder Roel Berghuis eerder tegen het personeel van Tata Steel.

De vakbond FNV wil met een eisenpakket een streep zetten door de reorganisatieplannen, waardoor duizend medewerkers hun baan dreigen te verliezen. De medewerkers eisen uitleg over het abrupte vertrek van directeur Theo Henrar en vinden gedwongen ontslagen onacceptabel.

Naar verwachting zullen er vandaag meer acties plaatsvinden.