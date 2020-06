Bommenruimers halen explosief op in Hilversums appartementencomplex

HILVERSUMS - Bewoners van een woning in de Hilversumse Linschotenlaan hebben vanmiddag een explosief mee naar huis genomen. Ze zouden het projectiel eerder op de dag met een metaaldetector hebben aangetroffen in het bosgebied tussen Hilversum en Lage Vuursche.

Nadat ze foto's van hun vondst op sociale media hadden gedeeld, besloot de politie een kijkje te gaan nemen. Agenten besloten op hun beurt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op te roepen. De bommenruimers meldden zich aan het eind van de middag in de straat, hebben het explosief meegenomen en naar verluidt in Blaricum, nabij het Gooimeer tot ontploffing gebracht.

Om wat voor explosief het ging, is niet bekend. Wel laten getuigen NH Nieuws weten dat de EOD na afloop met medewerkers van het Goois Natuur Reservaat naar de vindplek is gegaan, om te controleren of er mogelijk meer explosieven liggen. De plek werd in de Tweede Wereldoorlog namelijk door de Duitsers gebruikt als munitieopslagplaats. Het zoeken met metaaldetectoren is daar om die reden dan ook verboden.