15e-eeuwse kerkmuur blootgelegd in Hoorn: "Vondsten vormen biografie van late Middeleeuwen"

HOORN - Op het Kerkplein in Hoorn hebben archeologen een 15e-eeuwse kerkmuur blootgelegd. Het gaat om de eerste bakstenen kerk die op het plein werd gebouwd. Het fundament lag slechts 20 centimeter onder het straatoppervlak.

"De bakstenen muur is gemaakt van grote moppen en is gemetseld met schelpkalkmortel. Daaraan kunnen we zien dat de muur uit de 15e eeuw komt", legt Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland uit. "Er is weinig over de kerk bekend, zo ook geen stichtingsdatum. Dit is de eerste grote bakstenen kerk, vergelijkbaar met de Sint-Bavokerk in Haarlem."

NH Nieuws

In 1838 brandde de Grote Kerk af. Er zijn dan ook slechts enkele schetsen en tekeningen van het gebouw. In een proefonderzoek vorig jaar werden al aanwijzingen gevonden dat de muur dicht bij het oppervlak lag. Michiel: "Dit is de eerste keer dat we hem in het écht kunnen zien. Stabiliteit De minstens drie meter diepe muur wordt - om stabiliteit te behouden - niet uitgegraven. "Als je hier gaat graven, kom je op het kerkhof terecht dat zowel binnen- als buiten de kerkmuur ligt. We proberen niet te diep te graven, zodat de skeletten - de Christelijke begravingen- gewoon op hun plek kunnen blijven liggen." Samir Bashara, wethouder erfgoed, benadrukt hoe uniek het is dat zulke vondsten in een oude binnenstad worden gedaan. "Ik heb het enorme geluk dat ik dit mee mag maken. Het is in een korte periode van een paar jaar tijd al drie keer bingo: aan de Westerdijk, bij het oude V&D-pand en nu weer hier. Het zijn opgravingen die eigenlijk nooit meer voorkomen in oude binnensteden. Alles blijft in de regel staan omdat het beschermd stadsgezicht is." Tekst gaat door onder foto

NH Nieuws / Chantal Bos

Deze week is er ook een middeleeuws altaarstuk gevonden. Het gaat om een onderdeel van een meer dan 500 jaar oude altaarkandelaar. Het beeldje is gemaakt van messing en heeft de vorm van een zittende leeuw met een wapenschild. De vondst is zeer zeldzaam, gezien er maar enkele vergelijkbare kandelaars in musea te vinden zijn. Samen met de objecten en skeletten die zijn gevonden, krijgen de archeologen een steeds beter beeld van Hoorn in die tijd. Michiel: "We vinden hier ook zilveren- en koperen munten en knopen. Alles samen geeft ons als het ware een biografie van Hoorn in de late middeleeuwen en de vroeg moderne tijd." Het archeologisch onderzoek duurt nog zo'n twee weken. Daarna zal ook dit deel van het Kerkplein worden bestraat.