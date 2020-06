Amsterdam-Oost is een groene gevel rijker: "Het duurt wel even, maar het begin is er"

De muur kwam tot stand toen Jan Henk Tigelaar (39), voormalig projectleider van De Gezonde Stad anderhalf jaar geleden de manager van de technische dienst van het Volkshotel, Peter Mooij (40), benaderde. "Het is gestart met een oproep. Er zijn bijeenkomsten geweest met partijen in de straat. Welke plekken kunnen jullie vergroenen? We zijn naar ondernemers en bewoners toegestapt. Het Volkshotel kwam toen naar voren met het idee voor deze gevel", zo vertelt Tigelaar.

Chinese blauwe regen

Voor de muur bij het Volkshotel is gekozen voor Chinese blauwe regen. Deze blijft het gehele jaar groen en zal de gevel verder niet aantasten.

De muur is nu nog maar deels bedekt door de planten. "Het zal zeker nog wel vijf jaar duren voordat de gehele muur is bedekt, maar het begin is er. We zullen over twee jaar ook echt met de hoogwerker moeten gaan werken om de planten bij te knippen."

Het Volkshotel heeft zelf ook een groene traditie en gebruikt al langere tijd veel planten in zowel de foyer als op het dak. "Het ziet er gezellig en groen uit en het straalt uit wat we graag willen: een prettige buurt", aldus Mooij.