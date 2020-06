Burgemeester over dranghekken tussen terrassen op Grote Markt: "Kan gezelliger"

Burgemeester Wienen wijst erop dat het neerzetten van de dranghekken een idee van de horeca-ondernemers zelf is. Die vallen niet onder de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. De omheining is volgens de ondernemers nodig om aan de coronamaatregelen voor de pas geopende terrassen te voldoen. Wienen: "Bloembakken zijn ongetwijfeld een stuk mooier. Die dranghekken zijn hun eigen initiatief. Als ze de terrassen gezelliger maken, komen er misschien ook meer mensen naartoe."

Corona in Haarlem

