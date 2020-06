Zandvoortse kunstenares Donna Corbani blij dat 'haar haringen' toch op boulevard staan

ZANDVOORT - De échte nieuwe haring is vanaf morgen overal te proeven, maar in Zandvoort zijn er al drie te bewonderen. Het gaat om een kunstwerk van de Zandvoortse kunstenares Donna Corbani. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat haar werk rondom de Formule 1 zou worden gepresenteerd, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen.

Haar werk op het Burgemeester van Fenemaplein draagt de titel 'Race Against the Clock' en is onderdeel van het Pollution Art Festival. Die organisatie probeert door middel van kunst mensen bewuster te maken hoe belangrijk het is om je eigen afval op te ruimen. Iets wat vooral nogal eens wordt vergeten op de stranden, dus werden er donderdag naast Zandvoort, ook kunstwerken in IJmuiden en Wijk aan Zee gepresenteerd. In Zandvoort onthulde Corbani haar werk samen met wethouder Ellen Verheij en daar legde ze nog eens even uit wat de drie vissen met 'een race tegen de klok' te maken hebben.