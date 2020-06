Nepmonteur (25) hoort eis van 4,5 jaar cel voor babbeltrucs: "Ik zat in een donkere periode"

Met een gereedschapskoffer stond V. zogenaamd als monteur eind vorig jaar bij ouderen op de stoep. Het jongste slachtoffer was eind 70 en de oudste bijna 100 jaar. Hij kletste zich naar binnen, om later de deur uit te lopen met een pinpas of sieraden.

Volgens de Officier van Justitie heeft V. zich schuldig gemaakt aan een 'enorme hoeveelheid schandelijke feiten'. "Hij steelt naast pinpassen en cash ook erfstukken en zeer dierbare persoonlijke bezittingen, zoals trouwringen van overleden echtgenoten. Al met al is er voor tienduizenden euro's gejat."

'Ik heb spijt'

V. kwam in het vizier van de politie omdat soms zijn telefoonsignaal in de buurt van de locatie was of omdat hij pinde met een gestolen pas. In sommige gevallen is ook de buit in zijn woning aangetroffen. Dat V. schuldig is aan een aantal pintransacties, bevestigde hij in de rechtszaal. "Ik heb gepind, het was echt een diepteperiode. Ik kan alleen niet meer herinneren hoeveel keer en wat ik heb gepind. Ik was gewoon de weg kwijt en mezelf niet."

Hij vertelde het geld te willen gebruiken om medicijnen te kopen voor de behandeling van zijn zwager die op dat moment ernstig ziek was. "Ik zat in een donkere periode in die tijd en heb daarin de verkeerde keuzes gemaakt", vertelt hij. "Ik heb spijt van de hele situatie. Kon ik het maar terugdraaien, maar dat kan niet."

