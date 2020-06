Woede over maaibeleid sloten in Medemblik: "De honden lusten er geen brood van"

ABBEKERK - Er heerst veel frustatie onder inwoners van Medemblik over het maaibeleid van de gemeente. Ze zien dat er na het maaien met boten veel waterdieren in de sloten doodgaan. De gemeente heeft inmiddels meerdere klachten binnengekregen over het maaibeleid en gaat er onderzoek naar doen.

"De honden lusten er geen brood van. Ik vind het verschrikkelijk", vertelt Marco Kremer uit Abbekerk. "Ik woon hier nu vijftien jaar en in de loop van de tijd heeft de gemeente ervoor gezorgd dat alle vissen weg zijn. De dieren hebben geen kans om weg te komen en zwemmen zo in de schroef. Alleen de kleine visjes zijn nog over. Ik heb vuilniszakken vol dode vissen uit het water gehaald. En naast de vissen gaan er ook kikkers en kleine pulletjes dood. Ik vind dat dat anders moet."

Als medewerker bij een waterschapsbedrijf denkt Marco dat het maaien van de sloten niet per se met een boot moet, maar ook op een andere manier kan. "Als je het met een trekker doet, gaat het een stuk langzamer. Ook kun je het maaien over een langere periode spreiden. Dan krijgen de vissen nog de kans om weg te komen. Of je zou graskarpers kunnen uitzetten als alternatief voor het maaien."

Klachten onderzoeken

Woordvoerster Silvia Hania van de gemeente Medemblik laat weten de klachten van de bezorgde burgers te willen onderzoeken. "Het is belangrijk dat er in het voorjaar en najaar gemaaid wordt om het water bevaarbaar te houden en voor het waterbeheer. We houden ons aan de verplichtingen van het Hoogheemraadschap en het maaiwerk voldoet aan de verplichtingen van de Wet Natuurbescherming. Wel willen we gaan uitzoeken wat er misgaat en wat we eventueel anders kunnen doen."