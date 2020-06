Amsterdamse winkel maakt mondkapjes op maat: "Crazy mondkapjes in crazy times"

AMSTERDAM - Door het coronavirus zijn mondkapjes steeds meer onderdeel van het straatbeeld. Maar zo'n simpel blauw mondkapje is ook maar saai. Dat denken ze ook bij de twee weken geleden geopend 'mondkapjesshop' in de Amsterdamse Bijlmer. Daar maken ze de gekste mondkapjes op maat.

"Ik heb een uurtje nodig. Kies maar wat uit", zegt Jet Nugter. Ze zit twee dagen per week in de winkel achter de naaimachine. Van resterende lapjes stof en accessoires maakt zij bijzondere mondkapjes. In de crisis zat Jet even stil, maar de verplichte mondkapjes hebben haar weer bewogen om met de naaimachine aan de slag te gaan.

'Crazy time'-mondkapjes

"In bijzondere tijden maak ik natuurlijk bijzondere mondkapjes. De 'crazy time'-mondkapjes moet je maar net durven dragen", zegt Jet. Deze mondkapjes zijn uitbundiger dan de normale mondkapjes. Zo maken ze bijvoorbeeld felroze harige mondkapjes of een mondkapje van een oude spijkerbroek.

De volledige opbrengst van de verkochte mondkapjes gaat naar doelen die het geld hard kunnen gebruiken in tijden van coronacrisis. Dit zijn Black Queer & Trans Resitstance en de campagne Feti Corona, die mensen in Suriname informeert over het coronavirus.