Al bijna tien miljoen euro aan 'corona-uitkeringen' uitbetaald aan Gooise ondernemers

Het totaalbedrag aan zogeheten tozo-uitkeringen - de uitkering die zelfstandig ondernemers krijgen om in hun levensonderhoud te voorzien nu ze het vanwege de coronacrisis hun werk niet kunnen doen - staat ondertussen op 9.521.609,91 euro. Dat geld is verdeeld over tot nu toe 3.957 betalingen. Dat betekent dat per betaling gemiddeld circa 2.400 euro is uitgekeerd.

Van alle ondernemers die geld krijgen komen de meesten uit achtereenvolgens Hilversum, Gooise Meren en Huizen.

Aanvragen afgekeurd

Gooise ondernemers hebben samen tot nu toe 5.126 aanvragen gedaan voor zo'n corona-uitkering. Lang niet alle aanvragen zijn dus goedgekeurd. De andere aanvragen zijn afgewezen omdat de aanvragers niet aan alle voorwaarden voldeden of bijvoorbeeld niet eens in 't Gooi wonen. Ook zaten er enkel dubbele aanvragen tussen.

Naast de uitkeringen hebben de gemeenten ondertussen ook ruim een miljoen uitgekeerd aan leningen voor een bedrijfskapitaal.