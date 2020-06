Steun voor noodlijdende Muider bruine vloot: hele jaar geen liggeld

Muiden promoot zich al tijden als de 'thuishaven van de bruine vloot' en met dertien schepen heeft het kleine stadje er betrekkelijk veel. De problemen gaan ook aan de Muider scheepseigenaren niet voorbij.

Alles doen om te helpen

Het schrappen van het liggeld voor de schepen moet een steuntje in de rug zijn. "We willen alles wat we kunnen doen, doen om de bruine vloot te helpen. Als we kunnen helpen door geen liggeld te innen, moeten we dat doen", stelt Rolien Bekkema van de PvdA Gooise Meren. Haar voorstel om de liggelden te schrappen werd gisteravond unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Schepen betalen in Muiden 1.200 euro liggeld per jaar. Dat hoeven ze dit jaar dus niet te betalen. Misschien wordt de maatregel volgend jaar wel doorgezet. "Het zou ook zomaar kunnen dat ze dezelfde problemen er volgend jaar nog zijn. We moeten niet willen dat we de scheepseigenaren vragen te betalen, terwijl er zelfs geen euro bij ze binnenkomt door de crisis", aldus Bekkema.