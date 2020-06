Stichting De Glazen Stad wil gevangenisgebouw Zwaag redden

ZWAAG - Een aantal weken geleden kwam de gemeente Hoorn met de mededeling dat gevangenis de Glasbak gesloopt gaat worden, maar dat er nog geen nieuwe bestemming is voor de locatie. Horinezen Hans Stuijfbergen en Ron Dol willen het gebouw redden. "We willen met het Rijk, politiek en inwoners in gesprek op zoek naar een mooie bestemming."

Volgens de twee initiatiefnemers zijn er maar weinig plekken in de stad waar festivals georganiseerd kunnen worden en is er ook een chronisch gebrek aan betaalbare woningen. "De politiek wil het pand slopen, maar laat het terrein daarna braakliggen. Voordat daar een bestemming voor rond is, ben je jaren verder. Waarom geef je het die jaren niet terug aan de stad? Slopen kan altijd nog."

Hans Stuijbergen - directeur Museum van de 20e Eeuw - was verbaasd over het bericht over de sloop van de gevangenis en vond een medestander in uitgever Ron Dol. "We zijn allebei Horinezen en zien juist kansen voor deze plek."

Op sociale media zag Stuijfbergen al veel mooie ideeën voorbij komen voor een nieuwe invulling. "Met de stichting willen we in gesprek met het Rijk, de politiek en de inwoners om een mooi invulling te vinden. Ook raadsleden reageerde online enthousiast dat ze wel een kijkje willen nemen, vertelt Stuijfbergen. "De gemeente heeft de mond vol van duurzaamheid, maar het slopen van een redelijk jong gebouw in goede staat is toch zonde van de materialen."

Ook de architect achter De Glasbak - Archivolt Architecten in Amsterdam - reageert verbaasd op het voornemen: “Vorig jaar zijn we een keer benaderd door een oud-wethouder, met de vraag of het gebouw geschikt zou zijn voor hergebruik om te wonen. Wij hebben toen aangeboden hierover mee te denken, maar daarna helaas nooit meer iets van gehoord." De architect legt uit dat dit soort gebouwen bewust 'flexibel' gebouwd worden, zodat ze voor meerdere functies geschikt zijn. Zo zijn de muren makkelijk te verwijderen zodat er grotere kamers ontstaan.

Slopen

Stichting De Glazen Stad heeft in een brief aan de Hoornse gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om nog geen sloopvergunning af te geven, maar samen met het Rijksvastgoedbedrijf te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor herbestemming.

Woordvoerder van gemeente Hoorn Marieke van Leeuwen laat weten dat de brief is ontvangen en dat zij een antwoord zullen formuleren. Over de inhoud van de brief wil de gemeente niets kwijt. Verder licht zij toe: "Wij zijn geen eigenaar en zijn in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf overeengekomen dat sloop de beste optie is. Beide partijen vonden dit de beste optie en die overeenkomst ligt er en die gaan wij ondertekenen."

Het Rijksvastgoedbedrijf was niet bereikbaar voor een reactie.