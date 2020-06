LIVE: Eerste debat in de Pletterij over Haarlem na de coronacrisis

HAARLEM - Wat verwachten Haarlemmers nu de stad ontwaakt uit haar coronaslaap? Als eerste gaan horeca-ondernemers in gesprek met een Haarlems raadslid om te bespreken of de koers die een half jaar geleden was uitgezet nog wel de juiste is.

Voor de crisis gaf de gemeente aan dat het met het toerisme wel een tandje minder mocht. Nu de terrassen op anderhalve meter staan en de gastvrijheid vanachter een spatscherm plaatsvindt, is het de vraag of het toerisme juist niet nu meer support van de gemeente nodig heeft. Maar onder Haarlemmers, die in de serie 'Haarlem ontwaakt' van NH Nieuws en de Pletterij aan het woord komen, werd juist de rust en ruimte in de stad zo gewaardeerd. Hoewel de gezelligheid van de terrassen een onmisbaar onderdeel van de stad is. Voorzitter Hildo Makkes van der Deijl van Koninklijke Horeca Haarlem, directeur Maud Vroom van het Frans Hals Hotel gaan in discussie met Jasper Drost, fractievoorzitter van Groen Links Haarlem. Zij zullen ook reageren op een column van prof. dr. Jan van der Borg, econoom gespecialiseerd op toerisme en stedelijke ontwikkeling. Hij is al jaren kritisch over massatoerisme en ontwikkelde een rekenmodel om na te gaan wat het maximaal aantal toeristen is dat een stad aan kan. Het debat is live te volgen via het youtube-kanaal van de Pletterij: