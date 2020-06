A8 dit weekend dicht voor komst fluisterasfalt: "Eindelijk slapen met de ramen open"

Het heeft even geduurd maar eindelijk gaat een langverwachte wens van omwonenden van de A8 in Zaandam in vervulling. Dit weekend word het asfalt op de drukke en luidruchtige weg vervangen door stil asfalt (dubbellaags ZOAB).

NH/Mischa Korzec

"Eindelijk!", zeggen David Sluis en Jan Broersma van de werkgroep A8-Coenbrug. Zij vechten al jaren voor een stillere weg. Nu die er eindelijk komt, wordt er ondanks het slechte weer champagne gedronken.



De vervanging van het wegdek staat al lang op het programma maar kwam opeens eerder dan verwacht. Rijkswaterstaat vervangt het ZOAB niet alleen maar maakt het ook nog dubbellaags. "We kunnen weer in de tuin zitten en met de ramen openslapen", laten de actievoerders weten.



Het vernieuwde asfalt is onderdeel van groot onderhoud aan de weg die later deze zomer moet plaatsvinden. Door nu al een deel van de A8 te asfalteren hoopt Rijkswaterstaat de overlast in de zomer te verminderen.

Lawaai niet helemaal voorbij Het stille asfalt is voor omwonenden heel fijn, maar daarmee is de geluidsoverlast niet voorbij. Ook de brug zorgt voor veel lawaai als er zwaar verkeer overheen rijdt. Daarom wordt die ook binnenkort aangepakt. En als het aan de werkgroep A8-Coenbrug ligt, blijft het daar niet bij. "We willen graag een 80 kilometer zone en grotere geluidswanden. Daar blijven we voor vechten."



Van donderdag 11 juni 20.00 uur tot maandag 15 juni 05.00 uur is de A8 in de richting van Alkmaar tussen knooppunt Zaandam en de N246 volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.