Sinterklaas op inspectie in Den Helder: Genootschap zoekt geld voor intocht

DEN HELDER - Coronacrisis of niet: Sinterklaas meert zaterdag 14 november aan in Den Helder. Het Sint Nicolaas Genootschap is druk bezig met de voorbereidingen, alleen het geld is nog een probleem. Om de intocht zo feestelijk mogelijk te maken, hoopt het genootschap op financiële steun van de gemeente en ondernemers in de stad. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft al aangekondigd te willen demonstreren.

Het Sint Nicolaas Genootschap organiseert dit jaar voor het eerst de intocht, nadat ondernemers zich vorig jaar hadden teruggetrokken. Zij konden niet meer garant staan voor de kosten voor veiligheidsmaatregelen. Daarop besloot het genootschap een aparte stichting op te richten. Het liep daarbij wel net de subsidie mis voor de intocht van Sinterklaas.

NH Nieuws

Ondanks de coronacrisis wil het Sint Nicolaas Genootschap wel vast beginnen met de organisatie. "Daar moet je niet te lang mee wachten", zegt Peter Reenders van het genootschap. "Zelfs als er geen grote intocht mag zijn, willen we de kinderen van Den Helder toch laten weten dat Sinterklaas in de stad is." Gouden schoenen En de Sint was al even in de stad, getuige de pepernoten op de kade van de binnenhaven. Reenders: "Ik mag er niet te veel over zeggen, want hij is incognito en wil de kade inspecteren." Hij wijst op een man met baard, een bolhoed en gouden schoenen.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Sinterklaasmarkt Volgens het plan zal Sinterklaas dus op 14 november aanmeren in Den Helder. "Dit keer pas tegen de avond, omdat die dag ook de landelijke intocht is. We willen het combineren met een speciale Sinterklaasmarkt in de Beatrixstraat", legt Reenders uit. En is de haven goedgekeurd? "Alles is in orde", aldus de Sint die zich wel wat betrapt voelt. "Den Helder wordt steeds mooier. Tot ziens, tot 14 november." Demonstratie De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft afgelopen vrijdag aangekondigd te willen demonstreren tijdens de intocht in onder meer Den Helder. De actiegroep wil dat Zwarte Piet verdwijnt als teken van rascisme en discriminatie. Het Sint Nicolaas Genootschap is vooral bang dat het kinderfeest teveel wordt verstoord door de acties: "We willen geen mensen kwetsen. Wij zien onze Pieten lichter worden, maar geef het de tijd om te veranderen."

