Kermisexploitanten voelen zich in de kou gezet: "We zullen blijven vechten"

NOORD-HOLLAND - Kermisexploitanten uit de hele provincie zijn samen met hun collega's uit het rest van het land afgereisd naar het Malieveld in Den Haag. Zij willen niets liever dan hun attracties weer opbouwen. Maar door de coronamaatregelen zijn kermissen niet mogelijk voor 1 september. En dat is tegen het zere been van veel exploitanten.

Volgens Stuy verloopt de demonstratie tot nu toe netjes. "We hebben drie weken geleden deze demonstratie aangevraagd en gisteren kregen we pas te horen dat we met minder vrachtwagens mochten komen. De exploitanten lopen op hun laatste loodjes en willen laten zien dat ze er zijn."

Onbegrip

Wel is er veel onbegrip bij de kermishouders. Zo begrijpen ze volgens Stuy niet dat pretparken wel open mogen gaan. "Veel exploitanten voelen het als discriminatie en pikken het niet. Wat een pretpark kan, dat kunnen wij ook. Wij hebben ook protocollen geschreven. We worden niet gehoord. Het is een schande. We hebben nog nooit steun gehad en we worden gewoon in de kou gezet."

Veel exploitanten hebben sinds oktober geen inkomsten meer. Deze maanden hadden ze juist weer veel kunnen verdienen. "Met hun laatste dieselolie zijn de kermishouders naar het Malieveld gekomen en dan wilt de overheid ze ook nog terugsturen. Daar wordt ik verdrietig van. Mensen hebben attracties staan die ze voor miljoenen euro's hebben aangeschaft. De kermissen gaan kapot. Maar we zullen blijven vechten."

De demonstratie zou om 11.00 uur beginnen, maar de vele kermiswagens zorgen voor problemen. De politie roept demonstranten op om niet meer naar Den Haag te komen.