Na protest schrapt Bloemendaal plan om 120 eiken te kappen

BLOEMENDAAL - Om snoeikosten te besparen, had de gemeente Bloemendaal het plan om 120 oude eiken te kappen. Deze moesten vervangen worden door nieuwe, jonge boompjes. Maar na protest gaat het plan toch niet door.

Het snoeien van dood hout in deze eiken kost jaarlijks 100 euro tot 200 euro per boom. Door de 120 eiken te kappen, zou de gemeente volgens berekening 18.000 euro per jaar besparen. Het verwijderen van al die eiken zou een eenmalig bedrag van 150.000 euro kosten. Maar binnen tien jaar zou dat geld eruit zijn. Daarna levert de actie een besparing op.

Idee in de prullenbak

Dit plan leidde tot protest bij de Stichting Ons Bloemendaal, die zich inzet voor het behoud van de kernen van Bloemendaal. Ons Bloemendaal trok aan de bel bij verschillende politieke partijen. Die hebben ervoor gezorgd dat de gemeente het idee al in de prullenbak gooide, voordat het aan de gemeenteraad is voorgesteld.

Het protest kwam voor de gemeente niet als een verrassing. In het oorspronkelijke voorstel schetste de gemeente al dat het monumentale karakter van met name Aerdenhout zou verminderen. "Dat zal maatschappelijk wat onrust en waarschijnlijk bezwaar geven", luidde de voorspelling van de gemeente bij dit voorstel.