Aanvoerder Teun Koopmeiners: "In goede tijden hebben we laten zien dat we voor elkaar klaar staan. Ook in mindere tijden voelen wij ons als spelersgroep verantwoordelijk om de club te helpen", laat Koopmeiners weten op de site van de Alkmaarders. "Het zijn onzekere tijden voor iedereen, van supporters tot sponsors en de mensen die werken bij AZ. Het is mooi om te zien dat alle spelers bereid zijn om de club financieel te ondersteunen."

Tekst gaat verder onder de tweet