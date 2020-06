Coöperatie Herenboeren West-Friesland wil leden werven tijdens tuinsessies: "Mensen enthousiast maken"

SCHELLINKHOUT - Op de fiets naar de boerderij om daar wekelijks je tas te vullen met groente, fruit, eieren en vlees van eigen bodem; zo begon de droom van Herenboeren West-Friesland. De coöperatie is opgericht, maar om de boerderij te kunnen starten zijn er honderdvijftig leden nodig. Om die te werven houden de initiatiefnemers coronaproof tuinsessies in Schellinkhout.

"Juist in deze coronatijd wordt bevestigd dat we op een andere manier ons voedsel moeten produceren: duurzaam en lokaal"

Anne van de Graaf is een van de kartrekkers van het initiatief in West-Friesland. "Mijn droom is om op de fiets naar de boerderij te gaan en 'boodschappen te halen' waarvan ik weet waar het vandaan komt. Juist in deze coronatijd wordt bevestigd dat we op een andere manier ons voedsel moeten produceren: duurzaam en lokaal."

Er zijn gesprekken met landeigenaren in de regio Hoorn en Drechterland en er zijn verschillende enthousiaste boeren. De grootste uitdaging ligt nu in het werven van de benodigde leden. "We hebben nu vijfenzeventig huishoudens die een intentieverklaring hebben getekend en we zijn dus op de helft." Om mensen te enthousiasmeren organiseert de coöperatie deze zomer tuinsessies. "In de tuin van een van de leden vertellen we over ons initiatief en hopen we mensen enthousiast te maken om met ons mee te doen."

