Masterplan Stationsgebied Heerhugowaard moet 'Dijkers en Waarders' gaan verbinden

Het toverwoord is 'duurzaamheid'. Daarbij wordt niet enkel gedacht aan meer biodiversiteit, maar ook aan veiligheid, goede toegankelijkheid en parkeergelegenheid. Er komt daarnaast voldoende aanbod in sociale huur - van studio's voor jonge professionals tot eensgezwinswoningen voor eenoudergezinnen. Het streven is om zo'n 30 procent van de woonvoorzieningen betaalbaar te maken voor sociale huur.

Daarnaast is over de N242 fietsbrug 'De Krul' aangelegd, waarmee de historische verbinding tussen de Middenweg en het dorpslint van Langedijk is hersteld en de bereikbaarheid vanuit Langedijk en de Broekhorn naar het station is verbeterd.

Hittestress

Gebiedsmanager Patrick Rentinck is één van de grootste uitdagingen van stedelijke gebieden in klimaatverandering."Het klimaat verandert sneller dan we ooit gedacht hebben. Door de piekbuien vullen putjes met water en onstaan er overstromingen. We hebben net de droogste meimaand ooit meegemaakt. Het gebiedt lijdt onder 'hittestress'."

Tijdens een zoomvergadering kwamen meer dan 60 politiek gerelateerde mensen bijeen om het masterplan voor het stationsgebied te bespreken. "Een intensieve manier van vergaderen. Het is erg hectisch met zoveel geïnteresseerden en ik moest echt even schakelen tussen mijn telefoon en twee iPads", begint wethouder Monique Smit.

Goede opknapbeurt

"Vooral uit Langedijk bestonden nog veel vragen, als: wat gebeurt met de N242, waar komen groenstroken, hoe gaan jullie het parkeren oplossen en de woongelegenheid vergroten. Maar overal was het een positieve en constructieve vergadering. De verbinding tussen stadse en landelijke elementen maken het een afgewogen geheel. Beide partijen kunnen zich over het algemeen in het 'grote plaatje' vinden", aldus de wethouder.

Wethouder Stam verwacht dat de ontwikkelingen binnen het gebied de NS zal stimuleren om het station een goede opknapbeurt te geven. "Juist nu moet je laten zien dat je blijft investeren in de economie. We bewijzen de gemeenschap geen dienst door niet verder te gaan. Geef als overheid juist het signaal: kom op schouders eronder, we gaan door!"