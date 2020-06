Het gaat niet goed met begraafplaats Zorgvlied: Amstelveen wil tonnen investeren

AMSTELVEEN - 150 jaar oud wordt begraafplaats Zorgvlied dit jaar, maar erg goed gaat het niet met de bekendste laatste rustplaats van de stad. Om de begraafplaats de 'allure van weleer' terug te geven wil het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen tonnen investeren in Zorgvlied.

"Om het hoge niveau van de afgelopen 150 jaar vast te houden is de komende jaren een extra investering van 774 000 euro nodig", zegt wethouder Marijn Ballegooijen.

Tarieven begraafplaats omhoog

Door achterblijvende inkomsten uit grafrechten en een hoge energierekening draait Zorgvlied - dat ligt op Amsterdams grondgebied, maar eigendom is van Amstelveen - momenteel verlies. Na een reorganisatie bij de begraafplaats is er nu een plan voor de toekomst gemaakt.

Zorgvlied gaat de crematiecapaciteit verhogen door efficiënter gebruik te maken van de beschikbare faciliteiten. Ook gaan de tarieven van de begraafplaats omhoog. "Zorgvlied komt hierdoor in prijsniveau gelijk te staan met andere monumentale begraafplaatsen in Nederland", schrijft de gemeente Amstelveen in een persbericht. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het plan.

Op Zorgvlied liggen vele bekende Amsterdammers begraven, zoals Manfred Langer, Martine Bijl en Herman Brood.