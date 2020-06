Broodrooster kapot? Deze Amsterdamse kunstenaars 'repareren' het voor je

AMSTERDAM - Is je lievelingsshirt net gescheurd? Gooi het nog niet weg, want er is goed nieuws. Vier toonaangevende Amsterdamse kunstenaars - Tinkebell, Bas Kosters, Babs Gons en Oscar Peters - zetten zich vier weken lang in om kapotte broodroosters, gescheurde spijkerbroeken en gebarsten spiegels een nieuw leven te geven. De kunstenaars hebben een missie: "We willen niet meer dat mensen zonder na te denken spullen blijven weggooien."